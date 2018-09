Brigachtal Gemeinsam auf dem Gemüseacker

Um die insgesamt 84 Gemüseabnehmer wöchentlich mit frischem Gemüse direkt vom Acker zu versorgen hat der Verein im Frühling neben Anni Kohnle mit Tanja Sikler eine weitere ausgebildete Gärtnerin eingestellt.

Dank des Folientunnels, der Anfang des Jahres in einem Kraftakt von den Mitgliedern aufgestellt wurde und einer professionellen Wasserleitung, können sich die Gemüseabnehmer dieses Jahr auch über Tomaten, Paprika, Auberginen und viele Gurken freuen. Am Sonntag 23. September möchte der Verein am Tag des offenen Ackers allen Interessenten und Neugierigen sein Erfolgskonzept vorstellen. Gäste sind auf dem Gemüseacker in Brigachtal-Überauchen gegenüber des Sportplatzes des SV-Überauchen von 11 bis 17 Uhr willkommen. Neben der kulinarischen Versorgung mit Getränken, frisch gepresstem Apfelsaft, sowie hausgemachten süßen und salzigen Kuchen ist ein reiches Programm geboten. Der Tag beginnt um 11 Uhr mit einem politischen Frühschoppen zum Thema "Bunte Felder – volle Teller: Wie werden wir in Zukunft satt?". Der Verein hat Politiker aus der Region dazu eingeladen und konnte Martina Braun (Landtagsabgeordnete Bündnis 90/Die Grünen), Karl Rombach (Landtagsabgeordneter CDU), Michael Schmitt (Bürgermeister Brigachtal) und Jörg Röber (Kandidat Oberbürgermeisterwahl VS) bereits für die Veranstaltung gewinnen.

Neben der moderierten Diskussion wird es auch die Möglichkeit zum offenen Austausch geben. Im Anschluss an das politische Programm bietet der Verein zu jeder vollen Stunde Informationen über das Projekt und eine Führung über den Gemüseacker an. Bei Dauerregen wird der Tag des offenen Ackers abgesagt.