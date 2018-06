Brigachtal Gemeinde gründet Eigenbetrieb "Bauland"

Rechnungsamtsleiter Harald Maute erläuterte, dass die bisherige Finanzierung und Abwicklung von Baugebieten der Gemeinde außerhalb des Kernhaushalts im Rahmen von Sonderfinanzierungen bewerkstelligt wurde. Die abgewickelten Summen wurden erst nach Abschluss des Baugebietes in den Kernhaushalt eingebucht, wodurch das Schuldenmanagement im Kernhaushalt nicht tangiert wurde. Nach der Umstellung zum 1. Januar 2018 mit dem neuen kommunalen Haushaltsrecht sei dies so nun nicht mehr machbar. Sonderfinanzierungen seien neben dem Kernhaushalt nicht mehr möglich. Um weiterhin in diesem Bereich wie bisher handlungsfähig zu sein und darüber hinaus die Entwicklung und Schaffung von Wohnraum und Gewerbeflächen in noch klarere Strukturen zur Steuerung und Umsetzung zu bringen, bestehe die Möglichkeit diesen ganzen Bereich in einem Eigenbetrieb zusammenzufassen, so Maute.

Die mögliche Gründung eines Eigenbetriebs in Brigachtal sei mit der Kommunalaufsicht im Landratsamt Schwarzwald-Baar bereits besprochen worden, fuhr er fort. Der Eigenbetrieb müsse nur mit einem geringen Eigenkapital wie zum Beispiel 15 000 Euro ausgestattet werden. Die künftige Finanzierung würde über Träger- beziehungsweise normale Bankdarlehen vorgenommen werden. Auch bei der Auslagerung des gesamten Themas Baulandentwicklung, Grunderwerb, Erschließung, liege die Globalsteuerung und oberste Aufgabenverantwortung einschließlich der wichtigen Finanzentscheidungen weiterhin beim Gemeinderat, schloss Maute.