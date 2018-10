Brigachtal Fridi Miller wirft Hut in Ring

Brigachtal. Der für Montag letzte Blick in den Briefkasten des Brigachtaler Rathauses erfolgte kurz nach 18 Uhr. Die Bewerbungsfrist für den Bürgermeisterposten der 5100 Einwohner zählenden Gemeinde ist abgelaufen, mit Fridi Miller tauchte in "letzter Sekunde" und per Faxnachricht tatsächlich noch eine Überraschungskandidatin auf.

Somit bekommt Amtsinhaber Michael Schmitt im Rennen um den Chefsessel der Gemeindeverwaltung doch noch Konkurrenz, Millers am Vormittag eingegangene Kandidatur gab Theobald Effinger als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses bekannt. Am Sonntag, 28. Oktober, ist es schließlich so weit, gegen 19 Uhr dürfte feststehen, wer Brigachtal für die nächsten acht Jahre mit viel Federführung und öffentlichen Auftritten repräsentiert – das neue Gemeindeoberhaupt kann eigentlich nur das alte sein.

Fridi Miller polarisiert als Dauer- und Überallkandidatin. Dass sie ihren Hut nun auch in Brigachtal in den Ring wirft, hat zumindest Unterhaltungswert, sind sich Beobachter sicher. Ganz leer dürfte die auch in Villingen-Schwenningen antretende Sindelfingerin vor Ort nicht ausgehen, deren Vorgehen kann Effinger aber nicht begrüßen: "Sie kann sich so verhalten und überall kandidieren, das ist zulässig. Als Wähler kommt man sich doch aber einfach veräppelt vor."