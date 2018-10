Brigachtal Fridi Miller fühlt sich von Bürger ausgenutzt

"Ich bereue echt, dass ich für so ein Spielchen eines einzelnen Bürgers, der sich nicht mit der IG Kreuzäcker abgesprochen hatte, mir aber dies vorgespielt hat, missbrauchen lassen habe", teilt Miller zu ihrer Kandidatur mit. "Mir ging es lediglich darum, die Natur/Umwelt zu schützen, für unsere Kinder". Darum sei sie gegen Flächenversiegelung und für Naturschutz. "Es wäre auch zu prüfen, ob meine Bewerbung überhaupt gültig ist, da sie nicht in einem verschlossenen Umschlag, wie es die Regularien vorschreiben, bei euch eingegangen ist, sondern nur vorab per Telefax. Also könnt ihr sie komplett canceln, und ich stehe auch nicht auf dem Stimmzettel", wendet sich Miller an die Brigachtaler Gemeindeverwaltung. "Ich denke in Brigachtal ist alles gut so wie es ist."