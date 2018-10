Brigachtal Frauengemeinschaft ohne Kassiererin

Eine Kassiererin hat die kfd nach wie vor nicht. Wie lange das Amt noch unbesetzt bleiben kann muss sich weisen. Die Frauen blickten im Zuge ihrer Versammlung zurück sowie voraus und bilanzierten ein für sie ganz passendes Jahr.

Am Donnerstag, 15. November, gibt es im Martins-Saal um 20 Uhr wieder einen Vortrag. Diesmal ist die recht wichtige Patientenverfügung Thema.

Am Samstag, 1. Dezember, würde sich die kfd über einen ordentlichen Zuspruch bei der Adventsfeier freuen. Los geht es bereits um acht Uhr! "Und lasst uns bitte wieder zahlreicher am Rosenkranz teilnehmen. Die Welt und auch unsere Seelsorgeeinheit haben Gebete nötig!", war in den kfd-Reihen noch zu hören.