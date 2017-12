Brigachtal Frau kann Feuermit ihrer Jacke ersticken

Brigachtal-Kirchdorf. Eine zufällig vorbeikommende Fußgängerin entdeckte die Flammen an der Abdeckplane. Die 51-jährige Frau erstickte das an mehreren Stellen aufkeimende Feuer an der Abdeckplane mit ihrer Jacke und konnte so einen größeren Schaden verhindern. Bei der Löschung des Brandes zog sie sich eine leichte Brandverletzung an den Händen zu. Kurz vor der Entdeckung der Flammen war der Frau ein unbekannter und dunkel gekleideter Mann zu Fuß entgegen gekommen. Möglicherweise hat dieser etwas mit dem Brand zu tun oder kann zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen. Hinweise, auch von Personen, die in den Morgenstunden des Sonntags sonst noch verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Haselwegs gemacht haben, nimmt die Polizei Villingen unter der Nummer 07721 / 60 10 entgegen.