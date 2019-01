Die Brigachtaler Feuerwehr hat keine Nachwuchssorgen und freut sich über elf Zugänge. Die Jungmannschaft ist nun 29-köpfig und hatte im abgelaufenen Jahr ganze 57 Termine. In diesem Jahr gibt es ein wohl sehr passendes Novum: Zusammen lässt man es sich bei einem einwöchigen Aufenthalt in Kroatien gut gehen, dieser ist die offizielle Abschlussveranstaltung für die in den Aktivenbereich wechselnden Semester. Die ganz jungen Feuerwehrleute postieren sich hier auf unserem Foto im Zuge der in Überauchen abgehaltenen Feuerwehrhauptversammlung (wir berichteten bereits). Foto: Hahnel