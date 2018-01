Brigachtal Feierliche Eröffnung am Dienstag

Die Gemeinde gab bekannt, wie die restlichen Arbeiten vorangeschritten sind. Das Gebäude Süd an der Marbacher Straße 21, in dem sich die Apotheke befindet, wurde im Dezember abgenommen. Die Außenanlagen sind komplett fertig. Die Photovoltaikanlage ist angemeldet und in Betrieb. Die Restarbeiten und die Mängel aus der Abnahme sind erledigt. Die Außenanlagen sind fertig gestellt. Das Gebäude Nord in der Marbacher Straße 17, die Haustechnik und die Wohnungen wurden im Dezember förmlich abgenommen und an die Gemeinde übergeben. Die Photovoltaikanlage ist angemeldet und in Betrieb. Die Restarbeiten und die Mängel aus der Abnahme sind erledigt. Die Außenanlagen sind nahezu fertig gestellt.

Bei den Vermietungen sei man auch zufrieden. Die Apotheke und die katholische Sozialstation haben im Haus Süd, Marbacher Straße 21, Platz gefunden. Im Obergeschoss stehen Praxis- und Büroflächen noch zur Verfügung. Es gebe auch eine vielversprechende Anfrage eines gesundheitsnahen Anbieters für die Vermietung weiterer Praxisräume. Es gibt neun Wohnungen, sieben Wohneinheiten befinden sich im Obergeschoss und Dachgeschoss des Hauses Nord, zwei Wohneinheiten im Dachgeschoss des Hauses Süd. Bis zum 1. April werden die vergebenen Wohnungen bezogen. Im Haus Nord sei es mit der ambulant betreuten Wohngemeinschaft, die "Pflege-WG" etwas herausfordernder. "Das ist eine andere Hausnummer", so Hauptamtsleiter Martin Weisshaar. Hier gibt es zwölf Appartements und Gemeinschaftsflächen im Erdgeschoss. Es gebe hohes Interesse, aber einige tun sich noch schwer, endgültige Entscheidung zu treffen.