Brigachtal Farbwahl schafft besondere Stimmung

Als ich die Ausstellung "Hände" von Jonas Fehlinger im Rathaus besuchte, bekam ich direkt Lust, selbst eine Ausstellung vorzubereiten. Ausgestellt werden 15 Gemälde, die vor allem junge Frauen in der Natur zeigen. Mal sind sie umgeben von heimischen Wildtierarten, wie dem Fuchs oder dem Dachs, in anderen Werken laufen Mädchen durch Gärten mit großen Rosenstauden. Zudem findet man in vielen Werken große, helle Himmelslandschaften im Hintergrund, was ein Gefühl von Freiheit im Betrachter hervorrufen soll. Durch eine bewusste Farbwahl bekommen die Bilder eine besondere Stimmung, wodurch auch der Name der Ausstellung "Gefühlswelten" entstanden ist.