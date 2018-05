Brigachtal F-Jugend eifert großen Idolen nach

Die Jungs konnten zu Beginn über zwei Siege gegen die Schweiz (3:1) und Costa Rica (9:0) jubeln. Im entscheidenden Spiel gegen Serbien ging es um den Gruppensieg. Diesen erreichten sie mit einem passablen Unentschieden (2:2). So kamen sie bereits unter die besten 16 Teams. Opas und Väter munterten die jungen Akteure mit einer Pommes, Eis und Smoothies auf. Da strahlten alle Gesichter. Am zweiten Tag ging es in der Zwischenrunde gegen Kolumbien mit der U9 aus Pfaffenweiler. Es war ein Derby der Extraklasse in Augsburg. Nach einer knappen Niederlage wurde dann im Anschluss gegen die Iraner ein 7:1-Torfestival gefeiert. Zum Abschluss feierten die siegreichen Kids einen nie gefährdeten 2:1- Sieg gegen den Europameister Portugal.

Ein Höhepunkt war für die Jungs die Übernachtung in einer nahe gelegenen Schule. Die Klassenzimmer wurden in Massenquartiere umfunktioniert. Für die Jungs mit ihren Trainern Holger Cattarius, Ralf Beikirch und Sven Bauer sowie den mitgereisten Familienangehörigen ging somit ein einmaliges Erlebnis zu Ende, das sicherlich für alle ein unvergessliches Event gewesen ist.

Organisator und Trainer Holger Cattarius konnte viele Sponsoren gewinnen. Damit wurde der Mannschaft ermöglicht, an dem Event teilzunehmen zu können.