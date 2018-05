Brigachtal "Es ist toll, einen guten Job zu haben"

Ali Aljammal arbeitet in Trossingen-Schura

Ein Nachbar berichtet, dass die dortigen Flüchtlinge in der Nachbarschaft gut integriert seien. "Gerade die Jüngeren sind mit ihnen in Kontakt", sagt er. Man besuche einander, gehe gemeinsam zum Fußball.

Heute arbeitet Ali Aljammal in Trossingen-Schura, bei Walter Bau wurde er als Bauleiter eingestellt. Das war ihm anfangs etwas zu viel Verantwortung: Deshalb erfasst er erstmal in der Vermessungsabteilung Abrechnungsdaten. "Alle Leute hier sind nett und reden Schwäbisch", schildert er seine Eindrücke. Es sei toll, einen guten Job zu haben, Erfahrungen zu sammeln, etwas Neues zu lernen und die Bauindustrie in Deutschland kennenzulernen, sagt der Flüchtling. Er weiß, dass die Sprache der Schlüssel zur gelungenen Integration sei. "Man kann sich anpassen, das ist nicht zu schwierig", meint er überzeugend. Zurück nach Syrien, zu seiner Familie, seinen geliebten Freunden kann Aljammal im Moment nicht, das Militär würde ihn einziehen.

Es sei sehr wichtig, die Menschen "vernünftig zu integrieren, damit sie gut ankommen", sagt Jens Löw (SPD). Man solle sie nicht separieren, betont der Politiker.

Brigachtal. Ali Aljammal aus Syrien ist einer der Flüchtlinge, die in Brigachtal eine neue Heimat gefunden haben. Mit seinen 28 Jahren musste er noch mal ganz von vorne anfangen. Eine Flucht übers Mittelmeer, die genau so war, wie oft in den Medien beschrieben, die hat der junge Syrer am eigenen Leib erleben müssen. Den Weg von der Türkei nach Griechenland hat er wie viele andere Menschen in einem Schlauchboot zurückgelegt. Die Angst war der ständige Begleiter: "Obwohl ich sehr gut schwimmen kann, hatte ich Angst."

Mit 55 Leuten, darunter vielen Kindern, gelang ihnen die Flucht aus ihrer Heimat. "Wenn man in Syrien bleibt, kann man nach zwei Tagen sterben", sagt Ali Aljammal. Der junge Mann hatte nach dem Abschluss im Bauingenieurwesen ein Masterstudium angefangen, als er grundlos unterwegs zur Universität von der Armee festgenommen wurde. "Dort gibt es viele Probleme", erzählt er über die Lage in seinem Heimatland. "Zu viel Krieg zwischen den Rebellen und der Regierung" – deshalb habe seine Familie Syrien verlassen.

Im Juni 2015 ist er nach Deutschland gekommen

Sie flüchteten über Serbien nach Ungarn. Insgesamt sieben Menschen – zwei davon verbrachten die lange Reise im Kofferraum des Autos. Mit dem Flixbus ging es dann nach Wien, bevor Aljammal im Juni 2015 nach Deutschland gekommen sei. In Meßstetten hielt er sich einen Monat lang auf, "zehn Leute in einem Zimmer mit sieben mal fünf Metern", erinnert er sich.

Die nächste Station waren die Kasernen in Donaueschingen, danach kam Aljammal nach Brigachtal. Ein Nachbar berichtet, dass die dortigen Flüchtlinge in der Gegend gut integriert seien. "Gerade die Jüngeren sind mit ihnen in Kontakt", sagt er. Man besuche einander, gehe gemeinsam zum Fußball.

Freude über einen guten Arbeitsplatz

Heute arbeitet Ali Aljammal in Trossingen-Schura, bei Walter Bau wurde er als Bauleiter eingestellt. Das war ihm anfangs etwas zu viel Verantwortung: Deshalb erfasst er erst mal in der Vermessungsabteilung Abrechnungsdaten.

"Alle Leute hier sind nett und reden Schwäbisch", schildert er seine Eindrücke. Es sei toll, einen guten Job zu haben, Erfahrungen zu sammeln, etwas Neues zu lernen und die Bauindustrie in Deutschland kennenzulernen, sagt der Flüchtling. Er weiß, dass die Sprache der Schlüssel zur gelungenen Integration sei. "Man kann sich anpassen, das ist nicht zu schwierig", meint er überzeugend. Zurück nach Syrien, zu seiner Familie, seinen geliebten Freunden kann Aljammal im Moment nicht, das Militär würde ihn einziehen.

Es sei sehr wichtig, die Menschen "vernünftig zu integrieren, damit sie gut ankommen", sagt Jens Löw (SPD). Man solle sie nicht separieren, betont der Politiker.