Brigachtal Eine tolle Premiere bereichert das Kirchenkonzert

Die jungen Leute müssen sich als Ensemble noch weiter finden, unter der Leitung von Christine Wigant bot man jedoch schon viel Harmonie und gab sich auch schlicht und ergreifend spielfreudig. Dreiklang bot unter anderem eine Ouvertüre über die Glocken des Big Ben in London (Concord Celebration) und die Interpretation eines dänischen Märchens (The Magic Book), vor allem aber legte man als Zugabe den Weihnachtsklassiker Stille Nacht auf und bedingte damit Kopfnicken und wohlwollendes Schmunzeln. Mit "Shape of you" gab es zudem die Vertonung einen Notensatz der Tannheimer Musikkapelle, dieser ging dem Brigachtaler Jugendorchester anlässlich dessen 50-jährigen Bestehens und als Geschenk zu. Intensive Schlussakkorde, eine tiefe Verbeugung von Christine Wigant – die Dreiklang-Musikanten freuten sich über viel Applaus. Im zweiten Konzertteil hatte das Große Orchester unter der Stabführung von Volker Rückert das Sagen und stieg mit dem Konzertmarsch Eherne Wehr gleich zünftig ein, das Tongedicht Et in terra pax aus der Feder Jan van der Roosts sollte folgen. Die schon routinierteren Damen und Herren des MV können es selbstverständlich und erzeugten auch sehr viel Volumen, auf den jeweiligen und kräftigen Zwischenapplaus muss nicht hingewiesen werden. Mit White Christmas wurde wieder die angelsächsische Musikwelt tangiert, das Großorchester schloss mit einer Homage an den 1977 verstorbenen US-amerikanischen Baritonsänger Bing Crosby.