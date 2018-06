Brigachtal Eine Gemeinde = eine Gemeinschaft

Brigachtal. Bürgermeister Michael Schnitt eröffnete um 11 Uhr das Fest, nachdem Pfarrerin Bettina von Kienle und Pfarrer Dominik Feigenbutz zuvor einen ökumenischen Gottesdienst gestaltet hatten. "Wir freuen uns darauf, den Tag interessant und festlich zu feiern in einem freudigen Miteinander", so Schmitt. Das Bürgerbüro mit seinem erweiterten Service wurde ebenfalls gebührend eröffnet. Es sei "gut gelungen" und "das in einem sehr kurzen Zeitkorridor", so Schmitt dankend in Richtung des neuen Ortsbaumeisters Patrick Lutz.

Viele Vereine waren der Einladung gefolgt und standen mit Köstlichkeiten und Getränken bereit. Etliche Besucher erfreuten sich an den vielen Attraktionen. Neben den Teilnehmern vor fünf Jahren gab es auch einige Neuerungen zu bestaunen. Der Martinschor bot Kaffee und Kuchen, Baarfood bot Bio-Kartoffeln-Spiralen an, der MSC hatte Schwarzwald Hot dogs mit im Gepäck, und die Ententürmler präsentierten zum ersten Mal voller Stolz ein Modell ihres Turmes in historischen Gewändern.

Kulinarisch reich war die Tafel gedeckt. Da gab es Maultaschen mit Zutaten von den Bauernhöfen des Ortes, Wurst und Pommes ebenso wie Apfelwaffeln, selbstgemachtes Eis, Crêpes oder Popcorn. Und auch für die passenden Durstlöscher war an den vielen Ständen gesorgt.