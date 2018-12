Brigachtal Eine Fülle von Verwicklungen

Die hell erleuchte Bühne trug ein übriges dazu bei, dass die Besucher sich nah am Geschehen auf der Bühne wähnten. Dennoch gelang es den Akteuren immer wieder, in diversen Szenen die Zuschauer zu überraschen und dem Ablauf der Handlung einen weiteren unterhaltsamen Moment zu geben. Das Stück dreht sich um einen Kinderbuchverlag, dessen Geschäftsführer scheinbar das übliche Chefdasein fristet. Geschäftspartner und Autoren, die kommen und gehen und eine Ehefrau, wie es sich nach traditioneller Vorstellung für eine Person in dieser Position gehört.