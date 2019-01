Brigachtal Ein Jahresrückblick für alle Bürger

Brigachtal. Mit einem knapp hundertseitigen und informativen Jahresrückblick leistet man sich in Brigachtal ein Stück Luxus. Die aktuelle Ausgabe wird nun mit einer Auflage von 2000 Exemplaren an alle Haushalte verteilt. Komplett in Farbe gehalten, DIN-A4-Format, viele Informationen zum Geschehen im Ort – längst nicht jede Kommune investiert auf diese Art in den Printbereich.