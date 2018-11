Brigachtal Ein Duo wirbt um den Nachwuchs

Die junge Dame mit türkischen Wurzeln kann über das oftmals negativ gezeichnete Schützenbild nur den Kopf schütteln.

Dass mit Waffen schreckliche Dinge geschehen können, weiß natürlich auch sie, die Luft- und KK-Gewehre, mit denen nicht nur in Brigachtal geschossen wird, ordnet sie jedoch mitnichten in die Kategorie gefährlich ein.

Der Ehrenvorsitzende ein Energiebündel

"Luftgewehre gelten vom Gesetz her ohnehin nicht als Waffen, sondern als Sportgeräte", stellt sie klar, und bei den als Waffen eingestuften Kleinkalibergewehren verweist sie auf strenge Regeln im Umgang. Peinlich genau einzuhaltende Standvorgaben, sichere Verwahrung der Geräte in verschlossenen Schränken und Deponierung des Schlüssels in einem Tresor, dessen Zugangsdaten nur ein vertrauenswürdiger Personenkreis kennt. Zu selbigem zählt Max Hirt. Der Ehrenvorsitzende ist inzwischen 82 Jahre alt, noch immer ein Energiebündel und Macher, Planer, Organisator sowie Vorarbeiter in Personalunion. Man könnte behaupten, Hirt ist der Vater der SSVg. Er sieht’s übrigens genau so, wenn er einräumt: "Der Verein ist mein Kind." Und diesem widmet er sich nach wie vor mit ganzer Kraft, zuletzt in besonderem Maß bei den großen Projekten Umzäunung der Anlage (30 000 Euro), dem Einbau neuer Blenden auf der KK-Anlage (70 000) und der Integrierung der Bogenschützen-Bahn ins schmucke Gesamtkonstrukt (etwa 35 000), das jüngst der Öffentlichkeit präsentiert wurde.

Hirt schoss von Jugend an am Villinger Schwalbenhaag für die dortige SG – und das mit großem Erfolg. "Wenn in der Zeitung über mich berichtet wurde, fiel natürlich immer der Klubname SG Villingen. Da hat man mich hier gedrängt, doch einen eigenen Verein zu gründen." Die Bitten fielen auf fruchtbaren Boden. 1958 hob er im Klengener Bahnhof mit 23 Mitstreitern den neuen Klub aus der Taufe. Drei Jahre später übernahm Hirt den Posten des Klub-Vorsitzenden, den er 40 Jahre lang, bis 2002, innehatte. Er zeichnete verantwortlich für den Bau des neuen Schützenhauses (von 1967 bis 1971).

In diesem soll sich künftig der Nachwuchs wohlfühlen. Wie Selvi Özdag sieht Hirt im Sportschießen großes erzieherisches Potenzial. "Aus einem Zappelphilipp wird durch Konzentration und Disziplin i meist ein ruhiges und ausgeglichenes Kind", weiß die sportliche Leiterin, Und Hirt bekräftigt ihre Aussage: "Erst vor kurzem hat mir eine Mutter gesagt, dass die Leistungen ihrer beiden Kinder in der Schule bedeutend besser geworden seien, seit sie schießen."