Brigachtal Ehrenamtliche helfen Migranten

Der Helferkreis engagiert sich seit einiger Zeit in der Flüchtlingsarbeit und trägt dabei maßgebend zur Integration der untergebrachten Menschen bei. Die Helfer unterstützen die Flüchtlinge tatkräftig, organisieren regelmäßige Treffen wie zum Beispiel "Tea & Talk", Runder Tisch und vieles mehr. Sie suchen nach Praktikumsplätzen und sind immer wieder bei der alltäglichen Begleitung gefragt. So werden sie zum Deutschkurs oder Arzt begleitet. "Kontakte pflegen" steht genauso ganz oben auf der Liste, um den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie nicht alleine sind. Die Flüchtlinge sind "bestrebt zu arbeiten", so Erhard Hofmann, der Leiter des Helferkreises. "Es ist schön, ich konnte in meiner freien Zeit behilflich sein. Das macht mich glücklich", resümiert Hofmann seine Arbeit. "Es sei ein ›A und O‹, dass sie ein gewisses Deutschniveau erreichen, damit sie arbeiten können." Hierfür würden zahlreiche Deutschkurse gehalten. Die Kapazitäten sind momentan ausgeschöpft, sodass sich der Helferkreis über Unterstützung weiterer Ehrenamtlicher sehr freuen würde. Interessenten können sich melden unter Email: helferkreis-asyl@brigachtal.de.