Brigachtal Drittes Heavy Halloween Festival

Der ursprünglich geplante Auftritt der Band "ProjectX" aus Villingen musste leider personalbedingt abgesagt werden. Sie wird jedoch von "Scarcrow" aus Donaueschingen vertreten. Die Metal-Band wurde vor drei Jahren von Matthias und Simon Schorp, Damon Fry und Tobias Wehrle gegründet. 2016 veröffentlichte die Gruppe bereits ihre erste Single mit dem Titel "A murder of crows". Die vier Jungs fallen durch ihre wohlüberlegten Outfits auf, die ihre Musik sehr authentisch widerspiegelt.

Mitorganisator Thomas Adis beschreibt die Band so: "Die mystische, gruselige, aber auch charismatische Ausstrahlung des Sängers untermalt die musikalische Stilrichtung der Band. Stellenweise erinnern die Songs an eine Mischung aus Dio, Alice Cooper und Black Sabbath, wobei neuere Elemente in den Songs diesen Mix einfach ein wenig frischer klingen lassen."

Symphonischen Powermetal bringen "Timeless Rage" aus Schwenningen mit nach Kirchdorf. Sie hatten bereits bei der Erstauflage des Festivals im Jahre 2016 einen umjubelten Auftritt. In letzter Zeit arbeitete die Band an neuem Songmaterial, das die sechs erfahrenen Musiker nun mit abwechslungsreichen Arrangements, melodischen Gitarrenpassagen und den einzigartigen Vocals des Sängers Falko Wegner auf die Brigachtaler Bühne bringen werden. Auch

Die Cover Band "Electric Eyes" aus Villingen feiert ein Comeback beim Heavy Halloween Festival. Das Publikum darf sich auf Coverversionen von Black Sabbath, Iron Maiden, AC/DC, Judas Priest, Metallica und anderen Hard- und Heavy-Größen freuen.

Mitorganisator Frank Scheuble jedenfalls freut sich auf die Songs, die man heute nicht mehr in dieser Mischung von Live-Bands zu hören bekomme. "Electric Eyes schließen diese Lücke", so Scheuble. "Aufgrund des großen Erfolgs beim letztjährigen Heavy Halloween Festivals treten die Jungs dieses Jahr wieder auf und sorgen bestimmt für Party."

Nach den Live-Auftritten kann mit DJ Chris noch bis 3 Uhr morgens weitergetanzt werden. Die festerprobte Mannschaft des FC Brigachtal sorgt für die Bewirtung der Gäste, während die Donaueschinger Band Basilisk sich um die musikalische und technische Organisation dieses Events kümmert.

Weitere Informationen: Karten sind im Vorverkauf erhältlich für 15 Euro bei Adis Textildruck in Schwenningen, Neukauf Weißmann im Brigachtal, Allerley Store in Villingen und dem FC Brigachtal sowie den teilnehmenden Bands. An der Abendkasse kosten die Karten 18 Euro. Einlass ist am Samstag, 3. November, ab 18 Uhr, das Konzert beginnt um 19 Uhr.