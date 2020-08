Brigachtal DJ Benjamin Klein tritt nicht bei Tomorrowland auf

"Ich finde es zwar schade, dass ich nicht weiter gekommen bin, dennoch freue ich mich für den Gewinner aus Spanien, den ich auch im Finale als Favorit gesehen habe", erzählt Münch unserer Zeitung. Natürlich habe er sich das Finale, das auf YouTube übertragen wurde, angesehen. Auch ohne den Sieg war die Teilnahme an dem Wettbewerb ein Erfolg für den Musiker. "Es hat mich sehr motiviert und ich war überwältigt von der Unterstützung, die ich erfahren durfte. Außerdem habe ich mir neue Ziele für meine weitere DJ-Karriere gesetzt", erklärt er.

Sein Mix, den man sich auf einer Online-Plattform anhören und downloaden konnte, wurde von mehreren tausend Menschen angehört, kommentiert, geliked und geteilt. "Das Feedback war durchweg positiv", freut sich Münch. Auf die Frage, ob er auch an anderen Contests teilnehmen will, antwortet er: "Bisher hatte ich mir diese Frage noch nicht gestellt, aber ich denke, es gibt viele interessante und lohnenswerte Contests auch hier in Deutschland."

Die genaue Platzierung, die Münch am Ende erreicht habe, kenne er nicht. "Ich weiß, dass ich es weltweit unter die Top 20 geschafft habe, was für mich schon ein großer Erfolg war", zeigt sich der DJ stolz. Ob er auch im nächsten Jahr wieder an dem Contest teilnehmen wird, will er noch nicht verraten.