Brigachtal Die Gebühren bleiben voraussichtlich stabil

Die letzten Änderungen des Wirtschafsplanes für den Eigenbetrieb Wasserversorgung sind abgeschlossen. Erfreulich sei, dass die Gebühren wie in den Vorjahren gleich bleiben sollen, so Rechnungsamtsleiter Harald Maute. An der Summe und Kalkulation ergaben sich keine Veränderungen.

Die Wasserverbrauchsgebühr sei seit dem Jahr 2012 stabil bei netto 1,95 Euro. Dies werde auch im Jahr 2018 so bleiben. Die Gebühren für Schmutzwasser werden – vorbehaltlich des Gemeinderatsbeschlusses – auch 2018 bei 1,76 Euro pro Kubikmeter liegen. Die Gebühren für das Niederschlagswasser sollen konstant bei 30 Cent pro Kubikmeter bleiben. Das Volumen des Erfolgsplans beträgt nun 501 800 Euro, im Vorjahr waren dies 490 300 Euro. Der Gewinn ist mit 40 600 Euro prognostiziert. Das Volumen des Vermögensplans beträgt 196 700 Euro, im Vorjahr waren es 185 400 Euro. Es sind keine weiteren Kreditaufnahmen geplant.

100 000 Euro fließen zurück ins Stammkapital, dabei bleibt die Eigenkapitalquote bei 60 Prozent. Diese 100 000 Euro werden zu Eigenkapital im Glasfasernetz.