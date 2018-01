Brigachtal Der Brunnen steht

Die Narren freuen sich, dass es endlich wieder losgeht. Sie können es kaum erwarten, wieder bei den Umzügen mit zulaufen. Mit der Narrentaufe wurden acht neue Mitglieder begrüßt. Sandra Walch ist ab jetzt bei den Hanseln, Lea Schwinge, Luna Bucher, Sarah Meder, Lena Schubert, Simone Rist, Cheyenne Effinger bei den Gardemädels, und Sabrina Häßler wird als Strohmann aktiv sein.

Die zahlreichen Zuschauer freuten sich – ein Hauch von Straßenfasnacht zog ein, bei Glühwein, Punsch, Wurst und Gesprächen. Schon am 15. Januar steht der nächste Termin an. Die Brigachtaler werden in Wurmlingen beim Jubiläumsumzug teilnehmen. Am Sonntag, 28. Januar, steht das Narrentreffen in Jestetten an. Am 4. Februar ist das Narrentreffen in Ergenzingen, bevor mit dem Schmotzigen Dunnschtig der erste Höhepunkt der Fasnacht erreicht ist. Um 9 Uhr ist die Schülerbefreiung mit anschließendem Rathausstürmen und Narrenbaum stellen. Nachdem der Bürgermeister seinen Schlüssel an die Narren abgegeben hat, ist um 14 Uhr der Kinderball in der Halle in Klengen und um 19 Uhr der Hemdglonkerumzug durch Brigachtal.

Am Freitag, 9. Februar, startet um 20 Uhr der Zunftball der Narrenzunft. Am Sonntag, 1. Februar, geht es zum Umzug in Donaueschingen. Am Fasnachtsmentig erreicht die Brigachtaler Fasnet um 14 Uhr ihren Höhepunkt mit dem großen Umzug. Am Dienstag endet die Fasnacht dann mit dem Narrenbrunnenabbau um 18 Uhr.