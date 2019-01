Brigachtal Da wird jede Menge Wissen vermittelt

Andere Kollegen unterrichten an anderen Kleingeräten: an Stromaggregaten, Wasserpumpen, Kompressoren, oder an der Rüttelplatte, am Grabenstampfer oder am Trennschleifer. Sandro Pelli aus der Werkstatt in Tuttlingen ist schon seit Jahren als Unterweiser dabei. Diesmal informiert er über die Kanalbildkamera und Anschlagmittel wie Kette und Schlupf. "Es gibt immer wieder etwas, was die Kollegen noch nicht wissen. Selbst beim Einsatz dieser kleinen Kamera können Gefahren lauern – schließlich arbeiten wir hier mit Strom. Unsere Sicherheitsunterweisung soll die Sinne sensibilisieren, um bewusst an die Arbeit heranzugehen. Die zentrale Frage lautet: Wie stelle ich sicher, dass nichts passiert?"