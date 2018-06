Brigachtal Bürgermeisterwahl ist am 28. Oktober

Die Entscheidung über die öffentliche Vorstellung der Bewerber wird bis zum Beschluss des Gemeindewahlausschusses über die Zulassung der Bewerbungen zurückgestellt. Wahllokal für den Wahlbezirk eins in Klengen ist der Kindergarten am Gaisberg, für Wahlbezirk zwei in Klengen das Untergeschoss der Turn- und Festhalle in der Schützenstraße. Wahllokale für die Wahlbezirke eins und zwei in Kirchdorf sind im Kindergarten Froschberg und in der Turn- und Festhalle in Kirchdorf. In Überauchen wird in der Turn- und Festhalle gewählt. Für die Gesamtgemeinde wird ein Briefwahlbezirk gebildet.