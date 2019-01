Brigachtal Bürgermeister legt hohes Tempo vor

Brigachtal. Sein Stellvertreter Theobald Effinger nahm im Rathaus die Regularien vor und beglückwünschte das Gemeindeoberhaupt ein weiteres Mal, zu den Gästen des Abend zählten auch Landrat Sven Hinterseh und Jürgen Roth als neuer Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen. Effinger wünschte Schmitt viel Schaffenskraft und erinnerte an dessen zurückliegendes Statement: "Lieber Michael, viel Erfolg! Ich greife auf, was Du unlängst gesagt hast, Du willst erneut für das Amt brennen. In diesem Sinne also!"

Michael Schmitt blickt auf acht recht bewegte Jahre in Brigachtal zurück und dankte auch seinem Mitarbeiterstab im Rathaus: "Ich weiß, dass ich manchmal sehr anstrengend bin, nämlich dann, wenn ich eine für die Gemeinde gewinnbringende Sache ausgemacht habe. Dann kann ich in der Tat kaum mehr loslassen, meine heute hier ebenfalls anwesende Gattin kann das bestätigen." Unter anderem Hauptamtsleiter Martin Weißhaar schmunzelte, die bei der Vereidigung anwesenden Gemeinderatsmitglieder wissen nun also noch besser, was die folgenden Sitzungsjahre mit sich bringen.

Schmitt gab sich desweiteren loyal und nannte Brigachtal sein Zuhause, er habe sich hier mit seiner Familie gerne niedergelassen. Hinterseh vernahm dies natürlich wohlwollend und beglückwünschte Schmitt seinerseits, der Brigachtaler Verwaltungschef habe immer wieder ein hohes Tempo vorgelegt. "Manchmal habe ich gedacht, dass er mit seiner Schnelligkeit die Bürger gar nicht mitnehmen kann und überfordert. Alles passte dann aber. Ich möchte im Zusammenhang auch auf die Brigachtaler Pionierarbeit in Sachen Digitalisierung verweisen und mich bei Michael Schmitt für die Zusammenarbeit im Kreistag bedanken."