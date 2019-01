Brigachtal Bürgermeister blickt auf bewegtes Jahr

"Unsere Gemeinde blüht auf, wir haben viele Wohnanfragen und eine nahezu beispielhafte Breitbandversorgung. Ich bin wirklich guter Dinge und freue mich einfach über eine sehr intakte Vereins- und übrigens auch Gastronomiewelt sowie über unsere Familien- und Seniorenfreundlichkeit", fuhr Schmitt beim Empfang fort. Den aktuellen Haushaltsentwurf nennt er "schon bemerkenswert", anzufügen ist in diesem Zusammenhang, dass man in Brigachtal in Sachen Schuldenaufnahme ganz bewusst viel Vorsicht walten lässt.