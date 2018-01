Brigachtal Brigachtal ist auf einem guten Weg

In Brigachtal seien schon früh die Weichen für eine kinderfreundliche Gemeinde gestellt worden. Bildung und Betreuung hätten als wichtiger Standortfaktor ganz oben auf der Agenda des Gemeinderats gestanden. Es sei nicht nur die Kleinkindbetreuung schon sehr früh ausgebaut, sondern auch die Ganztagsbetreuung in den Kindertagesstätten und in der Grundschule für die jüngsten Bürger bereitgestellt worden. Der Bürgermeister kündigte an, dass Gebäude weiter modernisiert würden. Ein weiterer Faktor für eine attraktive Gemeinde sei zudem die gesundheitsnahe und medizinische Versorgung der Bürger.

Die Entwicklungen einzelner Betriebe stellte Schmitt in den Vordergrund, es hätten sich einige Kleinbetriebe zu sehr stattlichen Unternehmen entwickelt.Modern sei die Gemeinde auch durch die nun 100-prozentige Breitbandversorgung. "Für die Gemeinde und den Gemeinderat sei klar, dass wir etwas für die Expansionswünsche und Anforderungen unseres heimischen Gewerbes auf langfristige Sicht unternehmen müssen." Dazu zähle auch der weitere Ausbau der Breitbandversorgung, mit dem man sich ein weiteres Wachstum und dem Gewerbe moderne Möglichkeiten für ihre notwendige Entwicklung schaffen wolle. Aber auch die Verkehrsführung zähle dazu. So soll der Verkehr ganz bewusst nicht durch die Ortsdurchfahrten führen, sondern zusammen mit dem bereits vorhandenen Schwerlastverkehr gezielt in Richtung Osten abgeleitet werden. Dies in Richtung der Verkehrsadern, welche für den hohen Verkehrsfluss extra dafür geschaffen wurden. "Es ist uns wichtig, dies so landschaftsschonend und mit Rücksicht auf die Betriebe der Landwirtschaft umsetzen zu wollen," sagte Schmitt.

Er rief die Bürger zur Mitarbeit auf. "Ich freue mich, wenn Sie die Gemeinderäte mit den vielen Aufgaben und Herausforderungen in der Gemeinde begleiten, unterstützen und dazu beitragen, die guten, richtigen und langfristig zukunftsfähigen Entscheidungen verantwortungsvoll zu treffen."

Für eine tolle Umrahmung mit Musik zwischen den einzelnen Reden sorgte das erste Orchester des Akkordeonvereins unter der Leitung von Sabine Kölz. Über das weitere Programm des Neujahrsempfanges werden wir noch berichten.