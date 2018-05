Brigachtal Blaulicht-Fahrzeuge aus ganzem Kreis

Brigachtal. Das Festwochenende beginnt am Samstag, 12. Mai, um 16 Uhr mit einer Frühjahrsprobe der Feuerwehr Brigachtal bei der Firma Rau Landtechnik in Klengen. Gemeinsam mit den Kameraden der Wehr aus Pfaffenweiler wird hier eine Übung zum Thema technische Hilfeleistung geboten.

Nach dem erfolgreichen Neustart in den vergangenen beiden Jahren wird es ab 20 Uhr einen Barbetrieb im Innenhof geben. In der Bar "Zum Roten Hahn" wird bei entsprechender Musik gefeiert.

Gezeigt werden am Sonntag, 14. Mai, diverse Fahrzeuge von Blaulichtorganisationen aus dem ganzen Landkreis. Präsentiert werden unter anderem von der Feuerwehr St. Georgen das im Jahr 2017 neu beschaffte Tanklöschfahrzeug TLF 4000 sowie der Einsatzleitwagen ELW 2 des Schwarzwald-Baar-Kreises. Ebenfalls vertreten sein werden die Kameraden der Tierrettung Südbaden, die ihre Ausrüstung zur Großtierrettung vorführen. Zudem freuen sich die Veranstalter, dass auch die Polizei sich präsentiert und einen Einblick in einen Streifenwagen samt zugehöriger Spezialausrüstung ermöglicht. Fester Bestandteil des Rahmenprogramms sind natürlich auch diverse Schauübungen der Jugendfeuerwehr sowie der aktiven Mannschaft. Für die jüngsten Gäste wird ebenfalls in gewohnter Manier gesorgt.