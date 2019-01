Brigachtal Bildungswerk lädt zu Ausstellung ein

Brigachtal. Die Ausstellung zeigt die Frühkultur von Mykene. Die mykenische Kultur kann als die erste Hochkultur auf dem europäischen Festland bezeichnet werden. Auf der griechischen Halbinsel Peloponnes und in Mittelgriechenland erlebte sie ihre Blüte zwischen 1600 und 1200 vor Christus. Im November 1876 entdeckte Heinrich Schliemann die berühmte Goldmaske des Agamemnon. Es kommen zahlreiche Objekte aus Griechenland ins Karlsruher Schloss, darunter die bekannten Schliemann-Funde aus Mykene. Abfahrt ist in Villingen-Schwenningen am Bahnhof um 8.50 Uhr, die Rückkehr um 20.06 Uhr. Die Kosten betragen 30 Euro für Bahnfahrt und Eintritt mit Führung. Informationen und Anmeldungen bis 28. Januar bei Reiseleiter Berthold Schuler, Telefon 07721/91 66 716.