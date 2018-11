Brigachtal. Silvester erleben in Regensburg und Passau vom 30. Dezember bis 2. Januar – dazu lädt Bildungswerk St. Martin Brigachtal ein. Mit dazu gehören ein Silvestermenü, Führungen und ein feierlicher Jahresabschlussgottesdienst in Regensburg. Von dort aus machen die Teilnehmer einen Ausflug ins romantische Passau. Es ist eine Bahnfahrt entlang der Donau. Wer noch mitfahren will, informiert und meldet sich bald bei Reiseleiter Berthold Schuler, Telefon 07721/9 16 67 16.