Brigachtal Baustelle geplant

Ab Dienstag, 6. November, wird der Verkehr in Fahrtrichtung Donaueschingen mit einer Fahrbahnverschwenkung weiterhin fließen können. In Fahrtrichtung Villingen wird der Verkehr ab der Volksbank über die Bad Dürrheimer Straße und An der Kälberweid umgeleitet.

Entlang der Umleitungsstrecke darf in diesem Zeitraum nicht geparkt werden. Für Fußgänger wird es lediglich zu kleineren Behinderungen kommen. Auch das Schwesterngässle wird zum Ende der Maßnahme, voraussichtlich Ende November, ein paar Tage lang gesperrt sein.

Die Bushaltestelle bei der alten Apotheke in Fahrtrichtung Villingen wird während der Baumaßnahme auf Höhe der Einfahrt zum Netto-Markt (gegenüber Friedhof) verlegt.