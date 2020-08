Brigachtal Alpaka-Stute Trine qualvoll gestorben

Die Alpaka-Stute wurde aufgrund eindeutiger Vergiftungsanzeichen und der Diagnose des herbeigerufenen Tierarztes am späten Abend in ein künstliches Koma versetzt, um die Leiden des Tieres zu mindern. In den frühen Morgenstunden des Sonntags verstarb das Tier im Alter von nur sieben Jahren und als Mutter eines zwei Wochen alten Jungtiers.

Der Vorfall ist nicht nur tragisch, sondern sorgt auch für Unverständnis. Jungbauer Simon Kiefer, der in den letzten drei Jahren seine Alpaka-Herde auf dem elterlichen Hof ständig erweitert hatte, ist fassungslos. Er kann ein solches ignorantes Verhalten nicht nachvollziehen. "Manche Leute haben den Eindruck, sie könnten einfach ein fremdes Tier mit was auch immer füttern. Denen ist anscheinend egal, ob das Tier das verträgt oder nicht, Hauptsache sie haben ihren Spaß", sagt er mit Verzweiflung und Wut in der Stimme.

Mit Schildern auf Fütterungsverbot hingewiesen

"Es stehen rund um die Stutenweide in regelmäßigem Abstand Schilder, die auf das dringende Fütterverbot hinweisen, aber die werden einfach ignoriert!" Simon Kiefer sieht sich nun mit der schwierigen Aufgabe konfrontiert, die weitere Aufzucht des Fohlens selbst in die Hand zu nehmen. In den nächsten Wochen und Monaten heißt es für ihn, das erst zwei Wochen alte Fohlen Moja, am Leben zu halten.

Nicht nur der Verlust der Mutter, sondern auch die Fütterung durch Menschenhand, muss das Fohlen dabei erst einmal überstehen. Im schlimmsten Fall kann es auch für das junge Fohlen problematisch werden, da dieses noch von der Mutter gesäugt wurde. "Alle zwei bis drei Stunden muss Moja nun von uns gefüttert werden - und das natürlich auch nachts", so Kiefer. Das bedeutet eine große Herausforderung für den Jungbauern, die hoffentlich für alle Beteiligten mit einem Happy End ausgeht.

Jungbauer bittet Zeugen um Hinweise

Der Jungbauer bittet Passanten, die die Unbekannten bei der unerlaubten Fütterung zwischen 12 und 17 Uhr beobachtet haben und Hinweise dazu geben können, sich bei ihm unter der Telefonnummer 0151/46 13 52 53 zu melden. "Das macht unsere Trine zwar nicht mehr lebendig, sensibilisiert aber vielleicht manche Menschen im richtigen Umgang mit diesen besonderen Tieren."

Wer Alpakas Brot, Kekse, Obst oder gar Küchenabfälle zu fressen gibt, riskiert den qualvollen Tod der Tiere durch eine Futtervergiftung, klärt der Eigentümer auf.

Die Lebensmittel führen bei den Tieren zu einem starken Durchfall oder einer Aufschäumung im Magen, was in der Folge zu einem qualvollen Tod führen kann. Die einzig richtigen Futtermittel für Alpakas sind Heu und Gras. Wer es gut meint mit den Tieren und auf Nummer sicher gehen will, hält sich an die Verbots-Schilder, verzichtet auf die Fütterung und überlässt das artgerechte Füttern den Haltern.