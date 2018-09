Brigachtal Alle Generationen vergnügen sich beim Naturparkmarkt

Gezuckerte Limonade sowie Südfrüchte wurden auch nicht vermisst, unter anderem die fleißigen Herren an der lokalen und manuell betriebenen "Bondelmoste" hatten daran ihren Anteil. Frisch gepresster Saft aus den Äpfeln just von nebenan – viel besser und gesünder lässt sich Durst ja kaum stillen. Mancher junge Vater war im Stress und wurde vom Nachwuchs auf Trab gehalten. "Papa, komm jetzt, da müssen wir noch hin", war immer wieder zu hören. Bürgermeister Michael Schmitt steuerte den Mark samt Familie am frühen Nachmittag an, nickte und grüßte in die Reihen. Auch für das Gemeindeoberhaupt ist Wahljahr. Schmitt kandidiert bei der Bürgermeisterwahl erneut und wurde vor acht Jahren mit 75 Prozent der Stimmen ins Amt gewählt.