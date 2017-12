Brigachtal Adventskonzert des Gesangvereins vereint Musik und Genuss

Brigachtal/Marbach. Zum Adventskonzert lud der Gesangverein Harmonie von Brigachtal in die evangelischen Versöhnungskirche in Marbach am ersten Adventssonntag. Pfarrerin Bettina von Kienle hatte den Brigachtälern angeboten, dass die Kirche einmal als Veranstaltungsort für ein Konzert zur Verfügung stehen wird. Diesem Wunsch kamen die Veranstalter vom Gesangverein gerne nach, meinte Vorsitzende Simone Wohlgemuth. Sie begrüßte mit warmen Worten die zahlreichen Zuhörer. Sie freute sich darüber und es sei "nicht selbstverständlich in der voll gepackten Adventszeit", dass die Kirche bis auf den letzten Platz besetzt war.