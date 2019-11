Brigachtal Adventsbasar in Überauchen lädt zum Bummeln ein

26 Aussteller waren dieses Mal bei einem der ersten Adventsmärkte in der Region dabei, und schon am Samstagnachmittag strömten die Besucher nur so in Richtung Heimatmuseum. Selbstgenähtes- und Gebasteltes, Töpfereien, Plätzchen, Marmelade, Likör, Adventskränze, aber auch liebevoll selbst gemachte Weihnachtskrippen, weihnachtliche Deko-Ideen für drinnen und draußen und jede Menge Leckereien waren dort im Angebot. Kunstwerke aus Stroh fertigten Rosemarie Löhrhoff und Barbara Reith vom Trachtenverein Bad Dürrheim auch direkt vor Ort und hatten dabei stets interessierte Zuschauer an ihrem Stand versammelt. Dort gab es neben den klassischen Strohsternen auch filigrane Kunstwerke in Form von Armbändchen oder Christbaumschmuck.