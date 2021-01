Brigachtal 700 Vogelküken haben ihr das weitere Leben zu verdanken

"Ich war jetzt fünf Monate im Krankenhaus, es geht einfach nicht mehr so wie früher", lässt die Ruheständlerin ohne zu klagen wissen, über einen Nachfolger würde sie sich riesig freuen. Kluge hört sich nun schon seit über zwei Jahren um, zumindest bis dato vergeblich: "Dabei ist das Aufpäppeln der Piepmatze wirklich herzerwärmend, man bekommt ausreichend viel zurück. Oft stoßen die Wildvögel beim ersten Flug Glückslaute aus, dies zu hören ist wunderschön. Sie steigen weiter auf, kreisen vielleicht noch etwas und fliegen schließlich von dannen."

Dem Ruf der Wildnis ist vor zwei Jahren letztlich auch Willi gefolgt, an den Distelfinken erinnert sich Rosemarie Kluge allzu gern. "So einen wie Willi hatte ich noch nie, sein Verhalten war schon besonders", schmunzelt sie. Dem Nesthocker gefiel es in der guten Brigachtaler Stube lange prima, Willi machte den Eindruck eigentlich für immer bei seiner "Mama" bleiben zu wollen.

Nachts war der Jungfink draußen und dürfte sich nicht sehr weit entfernt haben, den Tag verbrachte er in Rosemarie Kluges Wohnung. "Hin und wieder landete er auch auf dem Balkon der Obermieterin, diese brachte ihn dann runter zu mir. Willi blieb in ihrer Hand und hatte keine Angst", denkt Kluge zurück. Immer wieder heißt es Abschied nehmen – Rosemarie Kluges Hund Chicco ist gestorben. Dieser hat all den aufgefundenen Wildvögeln übrigens nie eine Feder gekrümmt und war viel mehr an seinem Stofftier interessiert. "Ich habe aber ein neues Hundle", nickt Kluge zufrieden.

80-Jährige hofft auf Weiterführung

Rundum zufrieden wäre die 80-Jährige allerdings, wenn ihre Arbeit in besagter Weise weitergeführt würde. Und vielleicht taucht auch wieder ein ganz besonderes gefiedertes Exemplar wie Willi auf. Rosemarie Kluge ist telefonisch unter der Nummer 07721/2 15 65 zu erreichen.