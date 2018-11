Brigachtal 27 Aussteller vor Ort

Brigachtal-Überauchen. Die Gesellschaft für Altertums- und Brauchtumspflege veranstaltet einen Adventsbasar am und im Museum in Überauchen. Am Samstag, 17. November, von 15 bis 20 Uhr sowie am Sonntag, 18. November, von 10 bis 18 Uhr stehen 27 Aussteller mit ihrem Angebot bereit. Es reicht von Likören und Marmelade über Weihnachtsgebäck und Gewürze bis hin zu Honig und Dips. Basteleien aus Holz, Stoff, Wolle, Stroh sowie Schmuck, Seifen und Krippen gibt es beim Basar.