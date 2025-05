So geht es weiter mit Wohnmobilstellplatz

1 Über die stolze Fördersumme des Landes freuen sich (von links) Matthias Jendryschik, Alexander Meister (GuT), Oberbürgermeister Jürgen Roth, Martin Kimmich (GHO), Silvie Lamla (GuT) und Simone Haug WIR VS. Foto: Stadt VS/Anja Ganter Auf dem Weg zu einem modernen, naturnahen Wohnmobilstellplatz macht die Stadt Villingen-Schwenningen einen großen Schritt.







Für den geplanten Stellplatz auf der sogenannten Brigachinsel in Villingen erhielt die Stadt VS eine Förderung in Höhe von 200 000 Euro aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm des Landes Baden-Württemberg.