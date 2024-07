Blasmusik kommt bei Besuchern an

Brigachfest in Grüningen

1 Über das Programm beim Brigachfest freuen sich auch die Grüninger Familien Zeller und Senger, hier beim Mittagstisch auf der Festwiese. Foto: Klaus Dorer

Das Fescht am Bach lockte Blasmusik-Fans an und förderte das Wir-Gefühl. Eine Gewerbeschau und eine Vorführung der Feuerwehr ergänzten das Programm.









Jede Menge Blasmusik in vielen Schattierungen gab es beim Grüninger Fescht am Bach. Der einheimische Musikverein und die Bläserjugend hatten auf die Wehrede eingeladen. Drei Tage lang war ab dem frühen Samstagabend und den ganzen Sonntag über sowie am Montagnachmittag ein musikalischer Marathon geboten.