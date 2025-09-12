Briefzentrum 78 in Schwenningen: Warum sie ihr Studium mit der Werkbank tauschte

Zwei Studienabschlüsse, doch Saskia Mayer fand ihre Erfüllung erst als Mechatronikerin bei der Post in Schwenningen. Warum sie den Neustart wagte – das erzählt sie uns.

Zwei Hochschulabschlüsse hat Saskia Mayer bereits in der Tasche – und dennoch war der klassische Karriereweg nicht das, was sie wirklich suchte. Ihre Berufung fand sie schließlich an einem unerwarteten Ort – im Briefzentrum 78 der Deutschen Post in Schwenningen. Warum sie sich für diesen Weg entschieden hat und wie sie sich in einem von Männern geprägten Umfeld behauptet – wir haben nachgefragt.

„Nach dem Abitur habe ich noch nicht so ganz gewusst, wohin mit mir“, erklärt die 29-Jährige. Aus Interesse entschloss sie sich für den Bachelor of Science in Molekularer und Technischer Medizin an der HFU in Villingen-Schwenningen.

Ein genaues Arbeitsziel habe sie aber auch nach dem Abschluss des Studiums noch nicht gehabt, meint die Dauchingerin. Dementsprechend hängte sie noch den Master of Science als „Technical Physician“ hinten an.

Ins Handwerk zu gehen habe Mayer schon immer im Hinterkopf gehabt, sagt sie. Was mit den Händen zu machen, habe sie fasziniert. Während ihres Studiums arbeitete sie als Bedienkraft im Schwenninger Briefzentrum 78 und entdeckte dort ihr Interesse für Mechatronik.

Das Steckenpferd: „Probleme zu lösen“

„Vor der Ausbildung kannte ich schon die Maschinen“, erläutert sie. Bei ihren Kollegen habe sie auch immer neugierig nachgefragt: „Was ist das und wie funktioniert das?“

Nach dem Abschluss als Master of Science an der HFU und einem knappen Jahr Bedenkzeit sei der nächste Schritt für sie klar gewesen: Eine Ausbildung als Mechatronikerin bei der DHL Group zu machen.

Aber was genau hat die Dauchingerin an dieser Arbeit angesprochen? „Probleme zu lösen“ sei ihr Steckenpferd, meint die begeisterte Schachspielerin. Deshalb sei es so spannend für sie, eine Anlage von hinten bis vorne zu verstehen.

Mit dem Schraubendreher anstatt der Pipette

„Ich habe die Entscheidung nie bereut“, betont sie. Auch nicht als sie nach zwei vollendeten Hochschulstudiengängen erneut die Schulbank in der Ausbildung drücken musste. „Es war schon komisch, wieder die Hand zu heben“, meint Mayer schmunzelnd.

Das Studium sei auch nicht umsonst gewesen: Sie habe viel gelernt, vor allem selbstständig zu lernen, aber auch wieder Probleme zu lösen – in der Ausbildung allerdings nicht mehr mit der Pipette, sondern mit dem Schraubendreher, fügt sie lachend hinzu.

Inzwischen hat die 29-Jährige ihre Ausbildung als Mechatronikerin verkürzt und als Prüfungsbeste mit „sehr gut“ über alle Klassen und Berufe hinweg abgeschlossen.

„Man muss sich nur mehr trauen“

Doch wie ist es in einem Beruf zu arbeiten, der noch immer hauptsächlich von Männern dominiert ist? Manchmal werde sie als Frau nicht ganz ernst genommen. „Aber die Zweifel haben sich schnell gelegt“, erklärt Mayer. Ansonsten habe sie sich nie anders behandelt gefühlt.

Das ist auch der Grund, warum die 29-Jährige anderen Frauen empfehlen würde, ihren handwerklichen Fähigkeiten nachzugehen. Wenn man Geschick in diese Richtung habe, dann könne man die Arbeit genauso gut verrichten wie ein Mann. „Man muss sich nur mehr trauen“, betont sie.

Der Alltag im Briefzentrum 78

Der Alltag im Briefzentrum 78 beginne für sie mit dem Abarbeiten der Wartungspläne, erklärt Mayer. „Wir schauen, dass alles gut und sicher läuft.“ Verschleißteile werden ausgetauscht und Mängel an den Maschinen repariert.

„Wir sind die Ansprechpartner für die Maschinen und bei Problemen werden wir gerufen und helfen“, führt sie ihre tagtägliche Arbeit aus. Sortiermaschinen beispielsweise stehen bei Wartungsarbeiten meistens nur zehn Minuten still. Ausfälle werden so vermieden, meint die 29-Jährige. Denn die Sortierkapazität, also die Sendungsmenge pro Tag, liegt bei insgesamt 1,5 Millionen Sendungen.

Mit der regelmäßigen Wartung der Maschinen wird somit gewährleistet, dass das Briefzentrum 78 rund 430 000 Haushalte mit Sendungen versorgt – „von Konstanz bis nach Schramberg“, fügt Mayer hinzu. „Alle Postleitzahlen, die mit 78 anfangen.“