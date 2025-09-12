Briefzentrum 78 in Schwenningen: Warum sie ihr Studium mit der Werkbank tauschte

Zwei Studienabschlüsse, doch Saskia Mayer fand ihre Erfüllung erst als Mechatronikerin bei der Post in Schwenningen. Warum sie den Neustart wagte – das erzählt sie uns.
Zwei Hochschulabschlüsse hat Saskia Mayer bereits in der Tasche – und dennoch war der klassische Karriereweg nicht das, was sie wirklich suchte. Ihre Berufung fand sie schließlich an einem unerwarteten Ort – im Briefzentrum 78 der Deutschen Post in Schwenningen. Warum sie sich für diesen Weg entschieden hat und wie sie sich in einem von Männern geprägten Umfeld behauptet – wir haben nachgefragt.