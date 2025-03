Briefträger und Paketboten konnten sich erst kürzlich etwas freuen: Ein neuer Tarifvertrag gestand ihnen eine bessere Bezahlung zu. Nun aber folgt ein herber Dämpfer für die Belegschaft.









Bonn - Die Post baut in Deutschland bis zum Jahresende 8.000 Stellen ab. Das Unternehmen begründete dies mit hohen Kosten. Es geht um den Brief- und Paketbereich von DHL in Deutschland, der rund 187.000 Beschäftigte hat.