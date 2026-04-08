Briefe und Pakete: Post-Beschwerden mit Höchstwert - Anstieg um ein Viertel

Das Paket ist angekommen, doch die Verpackung ist aufgerissen und der Inhalt kaputt - kein Einzelfall in Deutschland, wie Beschwerdezahlen zeigen. Den Zahlen zufolge wächst der Frust.
Bonn - In Deutschland haben sich noch nie so viele Verbraucherinnen und Verbraucher über die Post und ihre Wettbewerber beschwert wie im vergangenen Jahr. Wie die Bundesnetzagentur mitteilte, gingen bei ihr 55.395 Beschwerden zu Postdienstleistungen ein und damit ein Viertel mehr als 2024. Damals waren es 44.406 gewesen.