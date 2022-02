1 Die so genannten "Spaziergänge" erreichten in Horb Ende vergangenen Jahres ihren Höhepunkt. Ziel der Route war der Horber Marktplatz. (Archivfoto) Foto: Lück

Jetzt kommt es ans Tageslicht: Offenbar gibt es Reichsbürger unter den "Spaziergängern", die gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung in Horb protestieren. OB Peter Rosenberger schlägt Alarm und fordert die Protestler auf, sich von solchen "Demokratiefeinden" zu distanzieren.















Horb - Nach dem Ansammlungsverbot bis Ende Januar blieb es relativ ruhig bei den Spaziergängern. Und besondere Vorfälle wie in Freudenstadt waren nicht zu vermelden. Aufsehen erregte in Horb "nur" eine Beleidigung gegen einen Polizisten und eine Polizei-Kontrolle. Am vergangenen Montag waren dann wieder an die 30 Menschen in der Neckarstraße unterwegs, die vom Flößerwasen über den Bahnhof zum Rathaus gegangen sind. Allerdings: Diesmal wurden Briefe von den Protestlern den Polizisten und städtischen Ordnungsamtsmitarbeiter in die Hand gedrückt.