Oberbürgermeister Jürgen Roth äußert sich zu den Plänen in Villingen-Schwenningen

Brief zu Schulschließungen

1 In Weilersbach machen Kinder mit selbstgemalten Bildern darauf aufmerksam, dass die Schule im Ort bleiben soll. Foto: Eich

Nachdem die Bombe in den Ortschaften hinsichtlich der geplanten Schulschließungen geplatzt ist, wendet sich Oberbürgermeister Jürgen Roth mit einem Brief an die betroffenen Elternvertreter, Ortsvorsteher und Schulrektoren. Er betont: Noch ist nichts entschieden.















Villingen-Schwenningen - Die Schulentwicklungsplanung, mit welcher das Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport (Jubis) betraut wurde, macht deutlich: Die Stadtverwaltung muss auf die anstehenden Veränderungen reagieren. Die Schülerzahlen würden bis 2027/2028 steigen, gleichzeitig gebe es Veränderungen hinsichtlich der pädagogischen Anforderungen, während die Stadt dem Anspruch auf Ganztagsbetreuung bei gleichzeitig schwieriger Lehrerversorgung umsetzen muss.

Szenarien den Vertretern aufgezeigt

Deshalb sei es erforderlich, die Schulentwicklungsplanung fortzuschreiben und weiterzuentwickeln. Das Ziel: eine ausreichende Anzahl an Schulplätzen entsprechend den prognostisch steigenden Schülerzahlen, eine bedarfsgerechte Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern, die Bildung von starken Grundschulstandorten mit vier Klassenstufen – also keine jahrgangsübergreifenden Klassen mehr –, die Stärkung der Standorte der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sowie die bestmögliche Nutzung der erforderlichen Schulstandorte.

Das Jubis habe nun die möglichen Szenarien sowie Auswirkungen aufzeigt. Den Ortsvorstehern, Elternbeiräten und Schulrektoren seien in der Folge die analysierten Zahlen, Daten und Fakten für die Doppelstadt präsentiert worden. Roth betont: "Es handelt sich grundsätzlich um einen ergebnisoffenen Prozess, bei dem alle Beteiligten einbezogen werden."

Frühzeitiges Einbinden in den Prozess

Nun sollen laut des Oberbürgermeisters, Vorschläge und Bedenken aus den Ortschaften und von Schulvertretern aufgegriffen werden, um sie in die Schulentwicklungsplanung mit einfließen zu lassen. "Wir haben Sie bewusst frühzeitig in den Prozess eingebunden, bevor politische Entscheidungen getroffen wurden", erklärt das Stadtoberhaupt. Der Zeitpunkt und der Umfang einer Umsetzung sei noch nicht definiert und würde ohnehin durch den Gemeinderat beschlossen. Für die Gebäudeplanung sei eine Strategie mit langen Vorlaufzeiten ohnehin essenziell.

Roth: "Unser Ziel ist es, dass die Entscheidungsträger sich eine faktenbasierte, fundierte, aus verschiedener Sichtweisen entstehende politische Meinung bilden können." Deshalb soll der Gemeinderat die Stellungnahmen der Schul- und Ortschaftsvertreter gesammelt erhalten, zudem soll im März in einem moderierten Forum über die Pläne diskutiert werden. Der direkte Austausch mit den Vertretern sei "gewollt und beabsichtigt", um die Pläne "gegebenenfalls anpassen" zu können und Transparenz zu schaffen.

Bestmögliche Bildung das oberste Ziel

"Gerade weil mir durchaus bewusst ist, dass dies kein einfaches Thema ist, welches Emotionen und Sorgen weckt, haben wir diesen Weg des ergebnisoffenen Prozesses gewählt. Gerade weil der Verwaltung und dem Gemeinderat die Ortschaften, Schüler und Familien am Herzen liegen, haben wir diesen Prozess zur Lösungsfindung mit allen Beteiligten und Betroffenen initiiert", betont Roth in dem Schreiben.

Die ausgewerteten Statistiken und entsprechenden Ergebnissen sowie Fakten könne man nicht ausblenden, "uns nicht damit zu beschäftigen, ist auch keine Lösung, die den Bildungsauftrag der Grundschulen in besserer Qualität voranbringt". Der OB sei sich sicher, allen Beteiligten an einem qualitativ hochwertigen Unterricht mit gut ausgestatteter Infrastruktur den Grundschulen gelegen ist. Oberstes Ziel müsse es sein, den Kindern die bestmögliche Bildung zu bieten. Ziel sei es aber auch, eine flexible Strategie zu erarbeiten, um auf absehbare Änderungen und Bedarfe, aber auch mögliche weitere Entwicklungen in der Zukunft reagieren zu können. Dabei würden die Perspektive der Schulstandorte, die pädagogischen Anforderungen und Profile, sowie auch das Thema Lehrermangel im ländlichen Raum eine Rolle spielen müssen.

"Dazu gehört natürlich auch ein Angebot, wie wir die Kinder unabhängig vom Elterntaxi an die Schulen und wieder zurückbringen", so Roth. Er hoffe deshalb, dass sich die Betroffenen am Prozess beteiligen und die Chancen sowie Risiken abwägen.