Foto: Kienzler

Für viele war die Nachricht vom Tod von Queen Elizabeth II. ein Schock. So auch für Silas Newiger aus Schwenningen, der vor zwei Jahren noch in Briefkontakt mit dem Königshaus stand.















Villingen-Schwenningen - Im April 2020 war der damals Zwölfjährige um den Gesundheitsstand der Königin von England besorgt gewesen. Sie hatte gerade erst ihren 94. Geburtstag gefeiert, doch musste sich wegen Corona in Quarantäne im Windsor-Castle begeben. "Damals ging es ihr ja schon nicht so gut", erzählt der heute 14-jährige Silas Newiger.

Genesungswünsche und Geburtstagsgrüße an die Königin

So entschieden Silas und seine Oma Inge Langenheineke damals spontan, einen Brief mit Genesungswünschen und Geburtstagsgrüßen nach England zu versenden. Sie hatten den Brief damals der Einfachheit halber auf Deutsch verfasst und auf die Übersetzer der königlichen Familie gesetzt: "Liebe Königin Elizabeth! Zum Geburtstag alles Gute. Gute Gesundheit und Wohlergehen und viel Kraft zum Regieren. Es grüßt Sie Silas aus dem Schwarzwald." Kurz und simple hatten Silas und seine Großmutter es gehalten. Im Internet fand die 69-Jährige die offizielle Adresse des Buckingham Palace in London, und der handgeschriebene Brief machte sich auf seine rund 1000 Kilometer lange Reise nach Großbritannien.

Die unerwartete Antwort

Einen Monat später kam die unerwartete Antwort des Königshauses. Niemand hatte damit gerechnet, doch am 25. Mai 2020 lag ein "seltsam aussehender Brief" mit der Beschriftung "Royal Mail" im Briefkasten der Familie Newiger in Schwenningen.

"Ich habe den Brief gerade vor mir liegen", berichtete Silas an diesem Freitagmorgen. Nachdem die britische Königin Elizabeth II. am Vortag verstorben war, gewinnt das Schreiben noch ein Stück mehr an Bedeutung. "Ich glaube nicht, dass es die Queen persönlich geschrieben hat, aber eben vom Haus Windsor", meint Silas rückblickend. Das ehemalige Staatsoberhaupt des britischen Königshauses dankte dem Schwenninger Jungen für seine Nachricht und schätzte seine Unterstützung wert. Unterzeichnet, nicht von der Monarchin höchstpersönlich, aber mit dem Wappen des Vereinigten Königreichs. Seit zwei Jahren hält Silas den Brief gut verwahrt in Ehren.

Hiobsbotschaft kam unerwartet

"Ich habe es gestern Abend in den Nachrichten mitbekommen", erzählt der langjährige Fan der Königin von England. Die Hiobsbotschaft kam unerwartet: "Es war dann doch sehr krass, dass sie so plötzlich gestorben ist." Silas hat seine eigene Theorie zum Tod der Queen: "Ich glaube, sie wollte zu ihrem Mann. Seit er gestorben war, ging es ihr ja schon immer schlechter." Weiter sagt der Schüler: "Natürlich ist es nicht schön, aber sie war ja schon sehr alt und hat schon ein sehr schönes langes Leben geführt." Silas Newiger nimmt es gefasst und ist nicht allzu traurig. Dank des königlichen Schriebs von vor zwei Jahren kann er sie in bester Erinnerung behalten.