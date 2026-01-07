Brief an Verkehrsminister Hermann: „Erwäge erstmals einen Dienstwagen“ – Boris Palmer klagt über Zugverbindung

Verspätungen, Zugausfälle, überfüllte Waggons – Boris Palmer hat auf der Zugstrecke von Tübingen nach Stuttgart „ein derartiges Ausmaß an Unzuverlässigkeit“ in 30 Jahren nicht erlebt.
Um sich im vollgepackten Tagesprogramm eines Oberbürgermeisters von Termin zu Termin fortzubewegen, setzt Boris Palmer (parteilos) auf sein E-Bike und die öffentlichen Verkehrsmittel. Auch wenn er nicht mehr Mitglied bei den Grünen ist: Die Überzeugung für eine umweltfreundliche Mobilität ist geblieben. Doch in den vergangenen Monaten hat ihm vor allem der Verkehr auf der Schiene Probleme bereitet. Besonders die Zugverbindung von Tübingen nach Stuttgart.