Brexit-Reaktionen Hoffmeister-Kraut: Ablehnung ist harter Schlag

Stuttgart - Das Scheitern des Brexit-Deals in Großbritannien ist aus Sicht von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) ein harter Schlag. Die Entscheidung könne weitreichende Folgen für den Brexit und "ganz besonders für unsere Wirtschaft" haben, sagte die Wirtschaftsministerin am Mittwoch in Stuttgart. Das britische Unterhaus hatte am Dienstagabend mit überwältigender Mehrheit gegen das Austrittsabkommen gestimmt, das Premierministerin Theresa May mit der EU vereinbart hatte.