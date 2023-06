1 Thomas Grimm, geschäftsführender Gesellschafter der GVS-Unternehmensgruppe, zeigt hier das Konzept für ein Seniorenzentrum und Ärztehaus in Bad Kissingen. Für das Projekt in Rottweil steht nun der Architektenwettbewerb bevor. Foto: Otto

Rund 35 Millionen wird die GVS-Unternehmensgruppe in Rottweil investieren: Das Breucha-Areal wird neu bebaut. Im Gespräch gibt der geschäftsführende Gesellschafter Thomas Grimm Einblicke in die Planungen – und in viele weitere Projekte der GVS.









Die GVS hat ihren Sitz in der Schramberger Straße in Rottweil. Hinter der Fassade der schmucken Gründerzeitvilla geht es nicht nur um viel Geld, sondern um die Umsetzung neuer Ideen, um perfekte Konzepte und mitunter um ganz neue Impulse für Städte und Gemeinden. Und wenn Geschäftsführer Thomas Grimm von den Projekten der GVS im In- und Ausland spricht, wird viel Leidenschaft spürbar.