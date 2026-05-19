Der deutsche Kritikerpreis «Spiel des Jahres» gilt als weltweit wichtigste Auszeichnung für Brettspiele. Die Jury nominiert unterschiedliche Titel vor der Kür im Sommer.
Frankfurt/Main - Ein Dorf aufbauen, gemeinsame Wörter erahnen oder Zauber-Zutaten einsortieren: Drei Titel dürfen im Sommer auf die Auszeichnung zum "Spiel des Jahres" 2026 hoffen. Die Kritikerjury des Vereins "Spiel des Jahres" nominierte die Brettspiele "Cozy Sticker Ville", "Dito!" und "Morty Sorty Magic Shop" für den renommierten Preis.