Ausschreitungen am Brennpunkt Neckarpark mit kriminellen Auswüchsen und ausufernde Partys auf dem Villinger Hubenloch sollten in eine neue Satzung mit zeitweisen Aufenthaltsverboten in Parks münden. Nur für einen Park hat dies geklappt.















Villingen-Schwenningen - Die Stadtverwaltung hatte eine entsprechende Satzung vorbereitet, darin verankert auch Aufenthaltsverbote ab 23 Uhr sowie weitere Einschränkungen.

Vor allem die kriminellen Machenschaften im Schwenninger Neckarpark, aber auch aus dem Ruder gelaufene Treffen von Jugendlichen auf dem Hubenloch in Schwenningen, die eine Spur der Verwüstung nach sich gezogen hatten, gaben den Anlass dafür.

Mauthepark und Bürk-Park keine Brennpunkte

Friedrich Bettecken: "Ich freue mich", es sei wichtig, betonte der CDU-Stadtrat, dass es nicht nur klare Regeln gebe, sondern auch eine Möglichkeit der Sanktionierung. Ob das Aufenthaltsverbot allerdings erst ab 23 Uhr sinnvoll ist, oder ein Festlegen auf 22 Uhr sinnvoller sei, gab er zu bedenken. Hubenloch, Mauthepark, Bürk-Park – es gebe einige Brennpunkte, die in diese neue Satzung mit aufgenommen werden könnten.

Glück: Diese Gedanken haben wir uns natürlich auch gemacht und natürlich auch andere Grünanlagen überdacht. Der Mauthepark sei, so Glück, nachts kein größerer Problempunkt, ebenso der Bürk-Park. Einzelne Vorkommnisse rechtfertigten in seinen Augen ein solches Vorgehen bislang nicht.

Grüne sind nicht zufrieden

Oskar Hahn von den Grünen konnte sich nicht dazu durchringen, dieser Satzung zuzustimmen. Das Thema sollte, so Hahn, die üblichen Gremien durchlaufen anstatt mit einem Schnellschuss nach einer einzigen Diskussionsrunde vollzogen zu werden. Er beantragte daher die Vertagung.

Auch inhaltlich sah er Verbesserungsbedarf – ähnlich wie bei der Diskussion um das Verbot des Schlittenfahrens per Polizeiverordnung in manchen Bereichen der Doppelstadt, das unsauber formuliert worden sei, worauf das Ordnungsamt, darauf angesprochen, aber Wert darauf gelegt habe, dass es einen gewissen Spielraum gebe und die Ordnungshüter ja nicht jeden Verstoß verfolgen müssten.

Ballspielen überall verboten?

"Ähnlich haben wir das auch hier", so Hahn – so werde pauschal über "alle Grünanlagen" gekehrt, beispielsweise das Verbot des Ballspielens. Kurzum: Das gehe zu weit. "Selbstverständlich werden wir jetzt nicht überall das Ballspielen verbieten, aber wenn es halt irgendwo überhand nimmt, hätten wir damit eben eine Handhabe", erklärte Ordnungsamtsleiter Ralf Glück.

Eine Vertagung sah Oberbürgermeister Jürgen Roth kritisch – schließlich habe man bezüglich des Neckarparks ganz dringenden Bedarf an einer entsprechenden Handhabe. "Es war der Wunsch, dass wir hier eine schnelle Abhilfe schaffen", so Roth. "Wenn wir über die Sommermonate das Problem lösen wollen, brauche ich den Beschluss."

Vorberatungen gewünscht

Doch die Freien Wähler haben ebenso Bedarf an einer Vorberatung, so Tobias Kratt, sie sahen noch einige ungeklärte Detailfragen. So ging es auch Birgitta Schäfer von der SPD, die Ralf Glück beim Wort nahm, der sagte, "der Aufenthalt an sich stellt kein Problem dar" – nur weil einzelne Personen Probleme machten, könne man der Allgemeinheit doch nicht den Aufenthalt beispielsweise aus dem Hubenloch zu entsprechender Zeit verbieten.

"Auch wir sehen das sehr kritisch, auch ohne Vorberatung", so Frank Bonath von der FDP. Er könne sich Birgitta Schäfer voll anschließen, "es trifft ja schlussendlich immer die braven Bürger, rein theoretisch dürfte ich dort dann zu entsprechender Zeit nicht mal joggen gehen". Abgesehen davon führten Verbote in der Regel nicht zu einer Lösung des Problems, sondern zu einer Verlagerung. "Wir müssen Jugendlichen Raum geben", betonte Bonath darüber hinaus.

Volleyballfeld gefordert

Ähnlich bewertete Ulrike Heggen von den Freien Wählern die Vorkommnisse auf dem Hubenloch – "das war während der Pandemie, als sie die Jugendlichen nirgends hin konnten", und dort habe man bezüglich der Ruhestörung eigentlich eine ausreichende Handhabe, einzuschreiten.

Nicola Schurr (SPD) sah es ebenfalls differenzierter – er sei selbst schon oft darauf angesprochen worden, dass das Problem im Neckarpark gelöst werden müsse. Ein erster Schritt zur Prävention könnte eine Bewilligung des vom Jugendgemeinderat beantragten Volleyballfeldes in Schwenningen sein, "wenn sich Leute da treffen können", die sich ordentlich verhalten.

Lösungen sollen vor Ort geschaffen werden

Es müssten Lösungen vor Ort geschaffen werden, etwa mit Streetworkern oder verstärkten Kontrollen, ein solches Aufenthaltsverbot jedoch sei "keine Lösung" – "es gibt die Handhabe, wir müssen sie halt umsetzen", vor allem, wenn es um kriminelle Machenschaften gehe, über die man ja auch im Neckarpark spreche.

"Ich kann Ihnen versichern, wir sitzen nicht den ganzen Tag im Büro und überlegen, was wir als nächstes verbieten können", so Glück – das Aufenthaltsverbot sei ein ausdrücklicher Wunsch aus der Bürgerschaft und von der Polizei – "wenn Sie dem nicht zustimmen, dann wird es schwieriger".

Befristetes Verbot für Neckarpark

In dieser Situation fand sich der Ordnungsamtsleiter am Ende aber beinahe wieder: Die Stadträte stimmten dem Aufenthaltsverbot zwischen 23 bis 6 Uhr lediglich für den Neckarpark zu, der Passus für das Hubenloch wurde gestrichen, zudem wird das Verbot zunächst befristet bis zum 30. Juni 2023.