2 Riesige Mengen trockenes Brennholz angefangen von Kleinstmengen bis hin zu mehreren Ster werden am Dreikönigstag sowohl in Fischbach als auch in Niedereschach angeliefert. Foto: Bantle

Immens groß war am Dreikönigstag die Resonanz auf die Brennholz-Sammelaktion für die Hochwasseropfer im Ahrtal, an der sich die Gesamtwehr Niedereschach und der Kreisfeuerwehrverband Schwarzwald-Baar beteiligt hat.















Niedereschach - An den Sammelstellen beim Fischbacher Schmiedesteighaus und bei der Eschachhalle in Niedereschach herrschte Hochbetrieb. Die Hilfs- und Spendenbereitschaft war riesig. Aus Niedereschach, dem gesamten Umland und teils sogar aus den Nachbarlandkreisen Rottweil und Tuttlingen fuhren Autos mit Anhänger, Kleinlaster und Traktoren vor und lieferten trockenes, teils sogar ofenfertiges Holz an.

Transportzug startet mit dem Brennholz nach Koblenz

Am Freitag startete ein aus rund zehn Fahrzeugen bestehender Transportzug mit dem gesammelten Brennholz nach Koblenz und wird dort an den Malteser Hilfsdienst und die Malteser Fluthilfe übergeben. Dank der Spendenfreudigkeit so vieler Menschen, die damit ihre Solidarität mit den hart vom Schicksal betroffenen Flutopfern im Ahrtal eindrucksvoll unter Beweis stellten, werden es wohl über 300 Kubikmeter Holz sein.

Knut Sattler, der stellvertretende Kommandant der Feuerwehrabteilung Fischbach, über den durch beim Malteser Hilfsdienst und bei der Malter Fluthilfe tätige Verwandte der Kontakt und letztlich die Sammelaktion zustande kam, war überwältigt von der Hilfsbereitschaft und voller Dankbarkeit. Nicht nur seine Feuerwehrkameraden aus den Reihen der Gesamtfeuerwehr und aus dem Kreisverband, sondern auch viele Firmen und Privatpersonen aus der Gemeinde und der Umgebung unterstützten die Aktion mit Brennholzspenden, technischem Wissen sowie Fahrzeugen. Selbst die Lastwagen und anderen Fahrzeuge, mit denen das Holz nach Koblenz gefahren wird, stellten verschiedene Firmen kostenlos und teils sogar mit Fahrer zur Verfügung.

Wippkreissäge und sechs Holzöfen gespendet

"Diese Hilfsbereitschaft ist unglaublich", lobten sowohl Fischbachs Abteilungskommandant Thomas Haas am Sammelplatz am Schmiedesteighaus und Niedereschachs Abteilungskommandant Michael Storz an der Eschachhalle die enorme Spendenbereitschaft. Sogar eine Wippkreissäge und sechs Holzöfen wurden gespendet und werden ebenfalls in Koblenz übergeben und in die von der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal stark betroffenen Orte Schuld und Kreuzberg transportiert.

Info: Die Situation

Für die Menschen im Ahrtal ist die Flutkatastrophe noch lange nicht vorbei ist. In vielen Häusern ist noch nicht an eine Wiederherstellung zu denken ist und viele Menschen leben nur notdürftig in einzelnen Räumen ihrer Häuser, und auch die Versorgung mit Strom und Wärme ist weiterhin oft schwer. Als Knut Sattler der Brennholz-Hilferuf seiner Verwandten erreichte und er seinen Feuerwehrkameraden davon berichtete, rannte er offene Türen ein. Alle sagten ihre Unterstützung und tatkräftige Hilfe für die angedachte und nun realisierte Brennholz-Sammelaktion zu. Die Aktion erfolgt in Zusammenarbeit mit den offiziellen Stellen im Krisengebiet, insbesondere mit dem Malteser-Hilfsdienst Koblenz.